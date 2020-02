BRESCIA NAPOLI LOPEZ / Un'altra notte da incubo per il Brescia e per Mario Balotelli. Il gol di Chancellor illude la formazione lombarda che nell'anticipo della 25a giornata di Serie A viene poi ribaltata dal Napoli di Gattuso. Ancora una sconfitta per il Brescia che resta inchiodato al penultimo posto e 'SuperMario' anche stasera fa poco per evitare il ko. Ai microfoni di 'Sky', però, il tecnico Diego Lopez lo difende: "In alcuni momenti lo abbiamo accompagnato bene, in altro no.

Dobbiamo lavorare per farlo esprimere al meglio. È un giocatore molto importante, le altre squadre in lotta con noi per la salvezza non hanno un calciatore così. Per lui lottare per la salvezza è una situazione nuova e deve capire che noi facciamo affidamento su di lui."

Quindi Lopez parla della partita: "Dobbiamo continuare sulla linea delle prestazioni. Oggi abbiamo offerto una prova importante contro una squadra forte. Nella ripresa il rigore ha cambiato la partita".