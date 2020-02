MANOLAS NAPOLI BRESCIA BARCELLONA / Il Napoli continua la sua rincorsa all'Europa. Contro il Brescia arriva un'altra vittoria, perfetto viatico in vista della supersfida di martedì contro il Barcellona: "Ma non abbiamo pensato alla partita di Champions, anche perché siamo dietro in classifica", sottolinea Kostas Manolas. Il difensore greco ne ha parlato a 'Sky Sport': "Prestazione abbastanza buona, continuiamo così. Nel primo tempo dovevamo giocare più veloce la palla, ma il campo non era nelle migliori condizioni.

Gattuso nello spogliatoio ci carica e ci dice cosa fare e nel secondo tempo abbiamo girato bene la palla.

GRUPPO RITROVATO - "Il gruppo c'è sempre stato, non sono venuti i risultati, magari immeritatamente perché contro le piccole abbiamo perso tanti punti e potevamo stre lì in alto. L'abbraccio con Fabian era perché prima della partita gli avevo detto che doveva tirare meglio ed è venuto fuori quel gol".

BARCELLONA - "Sarà difficile, è una tra le più forti del mondo. Non partiamo battuti, faremo la nostra partita e vedremo che verrà fuori. Quella del gol con la maglia della Roma è stata una serata importante per me, ma ormai rappresenta il passato. Speriamo di riviverla, sarà una partita complicata contro un avversario forte, speriamo in una grande prestazione in vista del ritorno".

MESSI: PREOCCUPATO O ESALTATO? - "Preoccupato sempre quando giochi col migliore del mondo. E' Messi, ha fatto cose straordinarie, sarà un avversario toto, ma nessuno è imbattibile, siamo tutti umani. Prima vediamo la partita e poi facciamo i conti".