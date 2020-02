Calciomercato, trattativa serrata per l'arrivo di Yaya Toure

CALCIOMERCATO YAYA TOURE / Si avvicina sempre di più il ritorno in campo di Yaya Toure. Lasciata la Cina, l'esperto centrocampista ivoriano può ripartire dal Brasile.

Come riferisce 'GloboEsporte.com' infatti, vanno avanti in maniera serrata i contatti tra ile gli agenti dell'exche ha declinato la prima proposta contrattuale formulatagli dal club. L'affare però non è tramontato e le parti sono tornate a discutere nell'ottica di raggiungere un accordo entro il weekend. Il Botafogo sta facendo di tutto per piazzare un altro colpo internazionale ingaggiando Yaya Toure dopo il giapponese Keisuke. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui