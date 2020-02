BRESCIA NAPOLI CHANCELLOR / Il Brescia dura un tempo, va in vantaggio contro il Napoli e poi si fa rimontare. La situazione di classifica resta disperata, la salvezza è molto complicata nonostante il cambio allenatore con l'arrivo di Diego Lopez.

Al termine del match ha parlato Jhon, difensore venezuelano che ha firmato proprio l'1-0 delle 'rondinelle': "Abbiamo fatto una grande prestazione, ma manca un po' di testa. In 5 minuti non ti fai fare due gol, dobbiamo essere più cattivi e concentrati. Il gol? Sapevamo che marcavano a zona, arrivavo col doppio passo ed ero in velocità", le sue parole a 'Sky Sport'.