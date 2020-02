Serie A, Brescia-Napoli 1-2: Gattuso, rimonta da Europa

SERIE A BRESCIA NAPOLI 1-2 / Parte col botto la 25a giornata di Serie A. Colpo importante del Napoli che al 'Rigamonti' batte in rimonta un Brescia sempre più nei guai in zona retrocessione. Nonostante il recupero di diversi elementi importanti, gli uomini di Diego Lopez possono poco contro la squadra di Gattuso. Anche se la partenza è incoraggiante, con un gran gol di testa firmato da Chancellor in terzo tempo che però resta solo una vana illusione.

Il Napoli poi sale in cattedra e dopo un rigore trasformato da Lorenzoè la prodezza da fuori area di Fabiana regalare i tre punti agli azzurri che salgono così al sesto posto in attesa degli altri risultati di giornata.

BRESCIA-NAPOLI 1-2: 26' Chancellor (B), 50' rig. L. Insigne (N), 54' Fabian Ruiz (N)

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus 57, Lazio 56, Inter 54, Atalanta 45, Roma 39, Napoli 36*, Verona 35, Parma 35, Milan 35, Bologna 33, Cagliari 32, Sassuolo 29, Fiorentina 28, Torino 27, Udinese 26, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16*, Spal 15.

*Una partita in più