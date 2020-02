CALCIOMERCATO JUVENTUS RODRYGO / Dopo l'avvio di stagione sorprendente con tanto di clamorosa tripletta in Champions League, il giovane Rodrygo è improvvisamente finito fuori dalle rotazioni di Zinedine Zidane al RealMadrid. In vista della sfida di campionato col Levante, per il talento brasiliano ex Santos è arrivata la quarta esclusione consecutiva dalla lista dei convocati. Nessun infortunio, pura scelta tecnica come chiarito anche dallo stesso allenatore: "Se lo vedi così non è un momento positivo. Rimane un calciatore importante per noi, ma devo fare delle scelte". E nelle ultime quattro gare la scelta è stata di tenerlo fuori. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Probabile, a questo punto, che Rodrygo possa 'retrocedere' nella seconda squadra guidata da Raul.

Dall'entourage della stellina classe 2001 non filtra preoccupazione per il momento, anche se una serie reiterata di esclusioni potrebbe aprire a scenari anche clamorosi. D'altronde sul giocatore c'era una lunghissima fila di grandi club interessati. Ve lo avevamo raccontato su Calciomercato.it: prima dell'affondo del Real infatti, Juventus, Psg e club della Premier avevano a lungo corteggiato Rodrygo . E proprio la Juventus, in virtù anche dei rapporti con il Real, potrebbe provare a ripercorrere la via che poche stagioni fa portò con successo a Torino un altro talento come Alvaro. Il prestito con diritto di riscatto e diritto di 'recompra' in favore del Real potrebbe convincere gli spagnoli a cedere un calciatore che, per il momento, non ha spazio nel fronte offensivo 'merengue'.

