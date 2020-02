PAGELLE TABELLINO BRESCIA NAPOLI / Napoli che riesce a sfangarla nella ripresa sebbene si fosse messa maluccio nel primo tempo. Tra le fila azzurre un Di Lorenzo straordinario, Fabian viene fuori alla distanza. Fra i padroni di casa il solito ottimo Tonali e un Balotelli non pervenuto.

BRESCIA



Joronen 6 - Battezza un po' in ritardo lo splendido tracciante di Fabiàn, dove comunque poteva pochissimo. Eppure al secondo tentativo si muove un attimo prima e riesce a sventare la minaccia.



Sabelli 6 - Buona gara, di sostanza ma anche di molto coraggio in fase propositiva. Una delle più belle rivelazioni di questa stagione.



Mateju 6 - Ingenuo il fallo di mano sul rigore, in senso assoluto è una buona partita, attenta e non con tantissime sbavature, eppure una di queste risulta letale.



Chancellor 6,5 - Lui è un armadio, e va bè, ma i difensori del Napoli lo lasciano saltare indisturbato in area di rigore per il vantaggio bresciano. Resta comunque un gesto di straordinario valore fisico e tecnico in una prestazione di spessore.



Martella 5,5 - Sulla destra più Di Lorenzo che Politano gli fanno male, a volte affondano come lama nel burro ma in più di un'occasione risponde presente. Anche il gol di Fabiàn nasce da quel lato.



Bisoli 6 - Lui è uno di quelli che anche quando si perde portano a casa sempre la maglia sudata. Si fa rispettare su un lato in cui di solito il Napoli sa fare molto male. Col passare dei minuti prende le misure ad Elmas e gli toglie ogni spazio.



Tonali 6,5 - Il faro di questa squadra, e non soltanto per l'enorme responsabilità che si prende nel battere tutti i calci piazzati. Cercano sempre lui, e quando non lo cercano è lui che si va a prendere il pallone, se serve anche con la forza. La prossima generazione della Nazionale lo vedrà sicuramente perno imprescindibile del centrocampo.



Dessena 5,5 - Il compitino, in una zona di campo in cui Di Lorenzo e Fabian sfondano quanto e come vogliono. Alla fine si innervosisce e rischia anche il rosso, inevitabile il cambio di Diego Lopez. Dall'85' Ndoj sv



Bjarnason 5,5 - Lui e Zmrhal danno una mano in questo raccordo fra centrocampo e attacco, anche se lui di fatto fa proprio il mediano aggiunto. Un po' pasticcione in alcune occasioni, non il migliore in campo. Dal 65' Skrabb 6 - Entra bene, dà brio alla manovra offensiva, ma purtroppo non basta.



Zmrhal 5,5 - Quando esce Bjarnason è lui ad arretrare un po' per dare una mano ai centrocampisti, ma in generale l'apporto a Balotelli non è per nulla rilevante.



Balotelli 5 - Spesso e volentieri è lasciato un po' troppo solo lì davanti, ed è anche abbastanza statico da non essere esattamente immarcabile. Un pallone d'oro davanti al portiere sprecato in malo modo a due passi da Ospina. Era il 72', poteva essere il pareggio e un brutto colpo per il Napoli.

All. Diego Lopez 5,5 - Le tante assenze condizionano anche le scelte di formazione, ma in realtà questo centrocampo densissimo gli fa anche gioco, soprattutto nel pressing sull'impostazione degli avversari. Poi il Napoli vien fuori alla distanza, ma il Brescia non meritava di perderla.





NAPOLI



Ospina 6 - Sulla schiacciata di Chancellor non può nulla, per il resto il Brescia si fa vedere poco.

Serata relativamente tranquilla.

Di Lorenzo 7 - Finalmente, dopo una partita di ri-assestamento è tornato il cavallone che ha asfaltato la fascia destra per tutta la prima parte di stagione. Appoggia a Fabian per il 2-1 e quasi va a segnare anche lui con un coast to coast memorabile. Gli manca solo la segnatura.



Manolas 6,5 - Distratto soltanto sul gol di Chancellor, lui e tutta la sua difesa, poi si danno tutti un'assestata e diventa tutto più facile, anche perché di fatto lì davanti c'è il solo Balotelli.



Maksimovic 6,5 - Sempre sicuro in marcatura e in chiusura, anche lui un po' in difficoltà in occasione del gol ma poi tutto tranquillo. Ha ritrovato continuità dopo due mesi difficili.



Mario Rui 6,5 - Spinge abbastanza, difende bene pur non avendo grossi grattacapi da quelle parti. Una buona gara, niente di trascendentale, ma col passare dei mesi sta diventando sempre più concreto.



Fabian 7 - Nel primo tempo è forse fra i meno positivi, poi cresce col passare dei minuti finché il pallone non gli si presenta sulla sua mattonella. E parte il classico arcobaleno che da destra si insacca sul secondo palo a sinistra, ormai marchio di fabbrica. Quando ci si mette è un signor giocatore.



Demme 6 - Il Brescia gioca per inaridire la fonte di gioco avversaria e in diversi casi ci riesce. Ma lui in certe occasioni prende pian piano le misure ed esce alla distanza, con la grinta e con l'acume tattico. Difficilmente uno così porta a casa un'insufficienza. Dall'85' Allan sv

Elmas 6,5 - Molto mobile e propositivo nel primo tempo, Insigne si accentra un po' di più per consentirgli di proporsi sulla sinistra. Cala nella ripresa, ma non gioca una cattiva gara.



Politano 5,5 - Ancora un po' avulso dal gioco della squadra, gravita molto largo, aspetta le sovrapposizioni di Di Lorenzo, non trova lo spazio per colpire. Da registrare: per il momento il pur non brillante Callejon gli è comunque avanti.



Mertens 6 - Il gol lo fa pure, ma era in evidente fuorigioco. Deve rimandare l'appuntamento con il record anche a causa di un primo tempo parecchio in difficoltà. Nella ripresa gli spazi si aprono e potrebbe far male, ma Gattuso lo richiama in panchina. Dal 67' Milik 6 - Fa il suo mestiere, tiene alta la squadra, benché nell'ultima mezz'ora il Napoli tiri un po' i remi in barca. Anzi, in "Barça": in fondo la testa è già lì.



Insigne 6 - Sonnecchia un po' nel primo tempo, non riesce a trovare gli spazi giusti per colpire. Poi gli capita sul piede il rigore del pareggio e lo trasforma con freddezza. Va bene anche così.

All. Gattuso 6,5 - Ormai la solidità difensiva è una garanzia, il rendimento in trasferta è da super big, con 5 vittorie nelle ultime 6. Servivano i tre punti per riassaporare la zona Europa, pur con una partita in più: a pochi giorni dal ritorno nell'Europa che conta, contro il Barcellona, è sicuramente un ottimo antipasto.

Arbitro Orsato 6 - Benedetto VAR. Il rigore non dato era davvero clamoroso, e per fortuna che c'è il silent check che viene in soccorso di queste situazioni imbarazzanti. Capita: l'importante è avere l'umiltà di fare ammenda e andarlo a rivedere, ché di questi tempi è già tanta roba. Forse eccede un po' con i cartellini ma così tiene a bada una partita che si stava facendo molto agonistica.