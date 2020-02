INTER BORJA VALERO / "Quando non trovi molto spazio si passano dei momenti difficili, ma ho lavorato tantissimo e il mister l'ha capito".

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport',ha raccontato così i suoi ultimi mesi fatti di tanta panchina ma anche buone prestazioni quando chiamato in causa da: "Quando ho avuto l'occasione ho dimostrato di essere all'altezza di questa squadra ed è una cosa molto importante per me, per sentirmi ancora giocatore e trovare gli stimoli per andare avanti".

Inter, Borja Valero su scudetto e Eriksen

Il 35enne si è poi soffermato sull'obiettivo scudetto: "Conta stare sempre aggrappati alla classifica per avere una chance fino alla fine, quindi proviamo a vincere il più possibile. I punti che abbiamo perso noi magari li perderanno più avanti le altre. Dobbiamo provare a rompere un po' le scatole a tutti. Credo che la differenza la farà il gruppo. Essere uniti in questa fase può fare la differenza". Un commento, infine, su Christian Eriksen, fresco di primo gol con la maglia dell'Inter in Europa League: "È un giocatore importante, lo abbiamo osservato tante volte in TV. Ci ho giocato anche contro e l'ho sofferto da avversario, speriamo che possa dare il suo contributo in questo finale di stagione".

