Besiktas, allerta coronavirus: Ljajic in quarantena

BESIKTAS LJAJIC / L'allerta per il coronavirus è ai massimi livelli in tutto il mondo e ogni stato si sta attrezzando per garantire a tutti la massima sicurezza possibile. In Italia nelle scorse ore sono state rinviate molte partite dilettantistiche in Lombardia, ma l'allarme ora arriva anche in Turchia. Al centro della vicenda, tra l'altro, una vecchia conoscenza della nostra Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Stiamo parlando di Adem Ljajic, ex attaccante di Fiorentina, Roma, Inter e Torino.

Da due anni è al Besiktas, club di Istanbul, che nelle scorse ore secondo quanto riferisce 'Sportmediaset' ha deciso, in via precauzionale, di metterlo in quarantena. Da giorni infatti Ljajic è alle prese con una brutta influenza che gli ha causato una febbre molto alta. Per evitare di contagiare il resto della squadra in questo periodo così delicato a livello mondiale, quindi, il serbo resterà a parte mentre i compagni continueranno a preparare il big match di campionato contro il. Per ora, comunque, non c'è fortunatamente correlazione tra la febbre di Ljajic ed il coronavirus, ma le precauzioni sono necessarie.

AGGIORNAMENTO ORE 22.30 - Con una nota ufficiale, il Besiktas ha da poco confermato che non si tratta di coronavirus e quindi Ljajic è in cura solo per una forte influenza.