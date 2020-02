Calciomercato, Valencia come Barcellona: colpo in arrivo

CALCIOMERCATO VALENCIA / Il caso del trasferimento di Martin Braithwaite dal Leganes al Barcellona ufficializzato nelle scorse ore ha fatto molto discutere in Spagna dove potrebbe presto ripetersi uno scenario simile.

Protagonista, questa volta, è ileuroavversario dell'agli ottavi di finale di Champions League. Secondo quanto riferisce 'As' infatti, i 'Pipistrelli' avrebbero contattato ilper chiedere il prestito del centrale 22enne Javi, attualmente al Valladolid, per sopperire alla profonda crisi difensiva che si è venuta a creare con i vari infortunati. Il giocatore sarebbe poi utilizzabile in Liga e non in Champions.