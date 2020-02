CALCIOMERCATO INTER CHELSEA MARCOS ALONSO / In stagione fino ad ora ha disputato soltanto 8 partite. L'Inter ci ha fatto più di un pensiero a gennaio e il nome potrebbe tornare caldo in estate. Marcos Alonso sembra essere ormai la terza scelta per Frank Lampard sulla corsia mancina. Il manager del Chelsea gli sta preferendo il connazionale Azpilicueta (dirottato a sinistra) o l'italo-brasiliano Emerson Palmieri.

Per questo non è detto che il laterale spagnolo possa restare a Londra la prossima stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo:

L'Inter lo segue da tempo, Antonio Conte sarebbe ben felice di averlo a disposizione. Nel frattempo il Chelsea ha fissato il prezzo per un suo addio. Come riferisce il 'Mundo Deportivo', la società britannica ha fissato a 30 milioni di euro la cifra per la cessione del giocatore. L'Inter ci pensa: da Londra arriva l'apertura.