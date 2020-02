Italia, ecco la maglia per gli Europei: tra Rinascimento e 2006

ITALIA NUOVA MAGLIA / L'Europeo2020 si avvicina e per l'Italia sarà un appuntamento doppiamente speciale: da un lato, la voglia di rivalsa dopo il disastro dell'esclusione dal Mondiale del 2018, dall'altro l'emozione di giocarselo almeno parzialmente in casa, visto che gli azzurri disputeranno i match del girone tutti all'Olimpico di Roma.

Oggi, il sito specializzato 'Footy Headlines' ha svelato in anteprima la casacca della nostra Nazionale per lo storico appuntamento: confermati i motivi con grafiche d'ispirazione rinascimentale già visti nella polemica maglia verde di fine 2019, ma per la prima divisa torna ovviamente l'azzurro, con dettagli (colletto e bordino maniche) in blu scuro.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Mancini sicuro: ''Scudetto? Juve favorita. Ibra tra i più forti al mondo''

Italia, svelata la nuova maglia azzurra

Il tricolore torna a splendere sul lato destro (abbandonata la soluzione monocromatica in oro, almeno per questa maglia), con le quattro stelle a sormontarlo. Il simbolo dello sponsor tecnico in oro e l'assenza del bianco nei dettagli del kit, almeno scaramanticamente, fa ben sperare, visto che tali caratteristiche le ritroviamo anche nella maglia indossata durante il Mondiale 2006. La divisa (visibile nel tweet in basso) sarà presentata ufficialmente a marzo.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Italia, Mancini ribadisce: ''Euro 2020? Scelte ormai fatte. E su De Rossi...''