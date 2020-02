CALCIOMERCATO MILAN PIOLI - Il Milan ha 14 giornate a disposizione per recuperare 10 punti sull'Atalanta (e 4 sulla Roma, ndr) per centrare il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Condizione necessaria affinché Stefano Pioli possa essere confermato sulla panchina dei rossoneri. Un'impresa davvero difficile, tanto che già si è iniziato a parlare del suo erede alla guida del 'Diavolo' per la stagione 2020-21.

Come già successo dopo l'esonero di Marco Giampaolo, si è tornato a parlare di Andriy, ex bandiera milanista che gode dei favori di

Intervenuto ai microfoni del portale 'Footboom', però, l'attuale commissario tecnico dell'Ucraina ha fatto capire che non è interessato ad allenare i rossoneri almeno nel breve periodo. "Milan? Non lo prendo nemmeno in considerazione. Rimango sulla panchina della Nazionale, sono concentrato sugli Europei e sto guardando tante partite per convocare nuovi giocatori da provare nelle amichevoli". Shevchenko si chiama fuori.

