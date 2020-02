Ranking Uefa, la Roma scavalca il Napoli

RANKING UEFA CLUB - Dopo la tre giorni di calcio europeo tra Champions ed Europa League, è stato aggiornato il ranking Uefa per club. Grazie alla vittoria sul Gent, la Roma ha scavalcato in classifica il Napoli, impegnato martedì prossimo contro il Barcellona. Passi avanti anche per Inter e Atalanta, che hanno battutto rispettivamente Ludogorets e Valencia.

La migliore italiana resta la, che mercoledì prossimo torna in campo per affrontare il Lione.

TOP TEN RANKING UEFA STAGIONE 2019-20

1. Bayern Monaco

2. JUVENTUS e Psg

4. Manchester City, Barcellona e Lipsia

7. Liverpool, Atletico Madrid, NAPOLI e Borussia Dortmund

RANKING UEFA PER CLUB TOTALE

1. Real Madrid

2. Barcellona e Atletico Madrid

4. Bayern Monaco

5. JUVENTUS

6. Manchester City

7. Psg

8. Liverpool

9. Arsenal

10. Manchester United

15. Roma

16. Napoli

35. Lazio

53. Inter

55. Atalanta

80. Milan

81. Fiorentina