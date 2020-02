Calciomercato Inter, tre big su Zappa

CALCIOMERCATO INTER ZAPPA - Ceduto al Pescara nel gennaio del 2019, dove è sbarcato solo la scorsa estate, Gabriele Zappa è rimasto comunque in ottica Inter. Il club nerazzurro, infatti, si è riservato il diritto di riacquisto per 5 milioni di euro. Una somma contenuta che potrebbe portare ad una ricca plusvalenza in estate.

Secondo quanto riportato da 'Il Messaggero', le buone prestazioni indel terzino destro classe 1999 ha attirato l'attenzione di almeno tre top club: si tratta della, dellae dell', pronte a dare l'assalto all'esterno degli abruzzesi qualora l'Inter non dovesse puntare su di lui per il futuro.

