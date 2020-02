CALCIOMERCATO JUVENTUS KIMPEMBE / Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus sarà chiamata a rinforzare anche la difesa, considerata l'età avanzata e i problemi fisici di Chiellini che comunque avrebbe già trovato un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Per il ruolo di centrale si fanno già diversi nomi, ultimo e un po' a sorpresa quello di Presnel Kimpembe, giovane francese che potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain dopo i pesanti insulti rivolti da suo fratello al tecnico Tuchel.

Il 24enne sarebbe nel mirino dei bianconeri, stando alle indiscrezioni di 'Le10Sport'.

Con il club transalpino ci sono ottimi rapporti, vedi la trattativa per lo scambio De Sciglio-Kurzawa (che resta nel mirino per giugno) poi saltata all'ultimo momento per ragioni ancora poco chiare. Questo vuol dire che i bianconeri potrebbero mettere le mani sul classe '95 a condizioni economiche vantaggiose, ricambiando magari il 'favore' per qualche suo giocatore gradito ai parigini. Non si può escludere nemmeno un altro tentativo di scambio, con Kimpembe protagonista. Meunier, in scadenza a giugno come Kurzawa, Paredes (anche lui in 'rottura' con Tuchel), Mbappe (sogno ad oggi irrealizzabile) e ovviamente Mauro Icardi gli altri calciatori del Psg nel mirino della Juventus.