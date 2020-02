Calciomercato Juventus, Willian esce allo scoperto

CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN - Il sogno della Juventus di mettere a segno il colpo Willian a costo zero sembra destinato a svanire del tutto. La presenza di Sarri sulla panchina bianconera, con il quale il fantasista brasiliano non aveva un buon rapporto al Chelsea, complica la trattativa, ma c'è di più. Intervenuto ai microfoni di 'The Player's Tribune', Willian ha fatto due annunci che indirizzano il suo futuro. "Sono qui da sei anni e posso dire che sono molto felice.

Se poi chiedete a mia moglie se vuole andare via da, vi risponderà di no".

Ma niente rinnovo, Willian dà un indizio sulla sua prossima squadra: "La gente mi chiede qual è l'allenatore migliore che ho avuto. Di certo Mourinho è uno di loro. Abbiamo un rapporto speciale: amo il suo modo di fare, da come organizza gli allenamenti a come parla nelle riunioni. Ho imparato molto da lui. Siamo rimasti amici e ci sentiamo anche dopo che è andato via dal Chelsea. Quando è andato al Manchester United mi voleva con lui...". C'è da scommettere che lo vorrà anche al Tottenham quando si svincolerà a giugno!

