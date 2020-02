CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI RABIOT INTER ICARDI LIONE AULAS - Il presidente del Lione, Jean-Michael Aulas, è un personaggio istrionico e lo ha dimostrato in questi anni. Adesso, tra la sfida di Champions League contro la Juventus e la Ligue 1, si prepara a prendere d'assalto i bianconeri e l'Inter in ottica mercato.

Infatti, nel corso dell'intervista rilasciata a 'Tuttosport', il massimo dirigente del club francese ha parlato di, rivelando di averci provato già nell'estate scorsa, senza successo, e dichiarandosi pronto a sferrare un nuovo attacco a giugno. Altra rivelazione riguarda Adrien, chiesto aa gennaio in prestito per sei mesi: anche in questo caso, risposta negativa. Infine, il retroscena più succoso riguarda Mauro: "Se vuole giocare ogni settimana, deve venire a Lione. L'ho detto a sua moglie l'estate scorsa. Sì, ho chiacchierato cone lei mi ha impressionato molto come agente".