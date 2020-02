CALCIOMERCATO JUVENTUS FIRMINO BAYERN / Il Bayern Monaco insiste per Roberto Firmino.

Il club campione di Germania ha individuato nel brasiliano delil rinforzo ideale per l'attacco nel prossimo mercato estivo, approfittando di un possibile arrivo alla corte di Klopp didal Lipsia.

Calciomercato Juventus, offerta Bayern: il Liverpool blocca Firmino

Stando al 'Daily Express' il Bayern potrebbe mettere sul piatto circa 90 milioni di euro per Firmino, accostato anche alla Juventus per il dopo Higuain per la finestra estiva del mercato. Il Liverpool però non avrebbe intenzione di privarsi del nazionale verdeoro, con la volontà di confermare il giocatore nella rosa di Klopp anche con il possibile ingaggio di Werner.