CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER SERGIO RAMOS / Negli ultimi giorni è spuntata l'occasione Sergio Ramos per le big di Serie A, con Juventus e Inter su tutte. Il giornalista Juanfe Sanz di 'El Chiringuito TV' ha però annunciato sul futuro del capitano del Real Madrid: "Il rapporto tra Florentino Perez e Sergio Ramos è imbattibile. Al momento né il Real Madrid ha chiesto il suo rinnovo per un anno né Ramos ha chiesto il suo rinnovo per due anni.

Non c'è stato alcun incontro o contatto, ma entrambi le parti sono convinte che tutto si risolverà in un minuto". Il 33enne è in scadenza di contratto nel 2021, ma secondo le ultime indiscrezioni non dovrebbero dunque esserci problemi per il rinnovo con i 'Blancos'. Le big di Serie A e non solo sono avvertite.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, doppio assist di Zidane: Juve e Inter in agguato

Calciomercato Juventus, bomber da 70 milioni | Nuovo duello con l'Inter