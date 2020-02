MILAN IBRAHIMOVIC PAQUETA RETROSCENA / Prosegue il momento da dimenticare di Lucas Paqueta, che contro il Torino ha sciupato un'altra occasione per riconquistare la fiducia di Stefano Pioli e non solo. 'Tuttosport' ha infatti riportato un retroscena riguardante proprio il centrocampista brasiliano e Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante svedese non avrebbe affatto gradito la prestazione dell'ex Flamengo e nello spogliatotio avrebbe ripreso Paqueta.

Sarebbe così nato un confronto tra i due, un botta e risposta in cui il brasiliano ha replicato all'esperto attaccante, al quale non è piaciuto l'atteggiamento del suo giovane compagno. Secondo il quotidiano torinese non c'è però nessun caso è si è trattato solo di un acceso confronto dove Ibra ha cercato di essere costruttivo e spronare Paqueta.

