SERIE A PROGRAMMAZIONE DAZN / Il campionato di calcio non conosce sosta e la Serie A si prepara ad una nuova avvincente giornata (la venticinquesima), da seguire anche su DAZN. Nel prossimo fine settimana la partita di cartello trasmessa sulla piattaforma streaming sarà l'anticipo del 'Franchi' tra Fiorentina e Milan (sabato ore 20.45), mentre domenica alle 12.30 spazio a Genoa-Lazio e successivamente alle 15 ci sarà la diretta di Verona-Cagliari.

Un trittico di impegni che non chiude però il palinsesto DAZNnel weekend che parte venerdì 21 febbraio e chiude domenica 23.

CLICCA QUI PER LA NUOVA PROMOZIONE DI DAZN

Come al solito la programmazione DAZN dà attenzione anche al campionato di Serie B, ma riflettori accesi anche su Liga, Ligue 1 e altri eventi sportivi. Si parte stasera con Cosenza-Frosinone (ore 21) e Real Betis-Maiorca per il campionato spagnolo. Sabato ricco di appuntamenti con tutta la 25a giornata del campionato cadetto (da Virtus Entella-Benevento, ore 15, a Pisa-Venezia, ore 18) e poi ancora la Liga con le big in campo: Barcellona-Eibar (ore 16) e Levante-Real Madrid (ore 21). Non meno importanti gli appuntamenti con la Ligue 1: il Paris Saint-Germain di Neymar, Icardi e Mbappe sarà di scena contro il Bordeaux (domenica ore 21), mentre stasera gli occhi saranno sul Lione - prossimo avversario della Juventus in Champions League - impegnato nella trasferta di Metz. Non solo calcio perché la programmazione DAZN del weekend 21-23 febbraio prevede anche la Coppa del Mondo di Sci e il Rally.