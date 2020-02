CALCIOMERCATO JUVENTUS PAREDES PSG TUCHEL ROTTURA - È rottura tra Leandro Paredes e Thomas Tuchel, almeno a sentire le indiscrezioni che arrivano dalla Francia. Secondo quanto riportato da 'Le 10 Sport', l'allenatore del Paris Saint-Germain avrebbe informato il centrocampista del fatto che sarebbe stato sì convocato per la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, ma non avrebbe giocato.

L'ex, tra le altre, avrebbe così deciso di rinunciare alla convocazione, non ritenendo giusta la decisione del tecnico. Dunque, una vera e propria rottura tra i due, col 25enne calciatore argentino già accostato con insistenza alla Juventus nel gennaio scorso , che potrebbe portare ad un addio a fine stagione. Nel frattempo, però, bisognerà capire se Tuchel deciderà di far rientrare nelle sue rotazioni Paredes oppure non utilizzarlo fino a fine stagione. Ma la situazione in casa Psg è incandescente.