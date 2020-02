Coronavirus, altri due casi in provincia di Lodi: la situazione

CORONAVIRUS ITALIA / Altre due persone sono risultate positive al test del coronavirus dopo il ricovero di giovedì del 38enne nell'ospedale di Codogno, in provincia di Lodi. Si tratterebbe della moglie dell'uomo, che è anche incinta, e di un altro stretto conoscente dei due ricoverato attualmente al 'Sacco' di Milano.

I due uomini hanno cenato insieme nelle scorse settimane dopo il ritorno dalla Cina del 38enne. Oltre a Codogno anche il comune diè stato isolato, con 60 persone entrate in contatto negli ultimi giorni con i due uomini che sono state messe in quarantena.

L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha sottolineato rispetto agli ultimi casi di coronavirus: "Si invitano tutti i cittadini di Castiglione d'Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali. Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori l'indicazione perentoria è di non recarsi in pronto soccorso ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio".