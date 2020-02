CALCIOMERCATO ATALANTA MILAN CALDARA PERCASSI / Una settimana indimenticabile per l'Atalanta: la squadra nerazzurra di Gasperini ha sconfitto martedì sera a San Siro il Valencia con un netto 4-1 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, ipotecando in maniera importante il passaggio del turno. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il presidente della 'Dea' Antonio Percassi ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi a parlare anche del futuro di Mattia Caldara.

Il giocatore è tornato dalall'Atalanta con la formula del prestito per 18 mesi con diritto di riscatto in favore del club nerazzurro.

L'Atalanta sembra avere le idee chiare: "Caldara ha saputo che avrebbe dovuto giocare a 10’ dall'inizio della partita e ha dimostrato di essere anche un ragazzo intelligente, non solo un buon giocatore: che è già stato importante in passato, e lo sarà anche nel futuro dell’Atalanta".

