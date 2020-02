CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER GABRIEL JESUS / Parte la caccia ad un nuovo centravanti per la Juventus in vista del prossimo mercato estivo.

Mauroè sempre il pallino die resta in cima alla lista dei desideri del CFO bianconero per il dopo. L'assalto all'argentino non è comunque facile, con il classe '93 che potrebbe tornare all'se ildeciderà di non riscattarlo a fine stagione perdi euro. Per le notizie di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti

Juventus, centravanti cercasi: sfida all'Inter per Gabriel Jesus

La stessa valutazione circa di Gabriel Jesus, altro nome caldo nelle strategie della dirigenza della Continassa. Il 22enne brasiliano del Manchester City (in scadenza nel 2023) potrebbe salutare l'Inghilterra dopo la pesante squalifica comminata dalla Uefa alla squadra di Guardiola, con la 'Vecchia Signora' pronta ad approfittare dell'occasione per l'assalto al giocatore. L'ex Palmeiras è un profilo apprezzato anche da Sarri, ma occhio alla possibile concorrenza dell'Inter. Per Gabriel Jesus potrebbe infatti esserci l'ennesima sfida sul mercato tra le due grandi rivali, con Marotta ed Ausilio che da tempi non sospetti hanno messo gli occhi sul nazionale verdeoro in caso di partenza in estate di Lautaro Martinez.

