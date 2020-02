CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO MILINKOVIC SAVIC CORREA / Complice l'incredibile stagione della loro Lazio, Claudio Lotito e Simone Inzaghi si ritrovano ad avere tra le mani un trio da 250 milioni di euro: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', è questo il valore complessivo ad oggi sul mercato di Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Joaquin Correa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Vista l'età anagrafica i crac di mercato sono questi tre. Pagato 15 milioni nel 2015, Milinkovic ora ne vale di nuovo 100 dopo una stagione, quella passata, che aveva fatto calare il prezzo.

Lotito ha resistito complice la volontà di: hanno avuto entrambi ragione con il serbo che è tornato a prendersi la scena, raggiungendo il valore di mercato di due anni fa che aveva fatto spaventare tutte le big d'Europa.

Luis Alberto oggi ne vale invece 80. La Lazio prese lo spagnolo dal Liverpool nel 2016 per 5 milioni, il prezzo potrebbe salire ancora nel momento in cui dovesse arrivare il rinnovo contrattuale, per il quale le parti stanno già trattando da un po’. Chiude Correa, pagato 19 milioni nell’estate del 2018, con la valutazione attuale che si aggira sui 70 milioni.

