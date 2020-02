INTER HANDANOVIC INFORTUNIO RIENTRO / I tifosi dell'Inter dovranno pazientare ancora un po' prima di rivedere in campo capitan Handanovic.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il portiere nerazzurro salterà per infortunio anche il match di campionato in programma domenica sera a San Siro contro lanon vuole affrettare il rientro in campo in vista del delicato match in programma il 1 marzo a Torino contro la. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Così contro la squadra di Ranieri toccherà ancora una volta a Padelli, che ieri ha corso pochi pericoli nella sfida di Europa League contro il Ludogorets. Possibile che al ritorno, in programma giovedì prossimo, però ci sia in porta proprio Handanovic, in una sorta di test in vista della delicata sfida scudetto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Ludogorets-Inter, annuncio di Marotta sul rientro di Handanovic

Calciomercato Inter, rebus Lautaro: l'ombra del Barcellona e il punto sul rinnovo