CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND / Erling Haaland continua a far parlare di sé: dopo l'alto rendimento avuto con la maglia del Salisburgo, l'attaccante norvegese classe 2000 si sta confermando ad altissimi livelli anche con la maglia del Borussia Dortmund. Dopo il lungo corteggiamento di Juventus e Manchester United, alla fine a spuntarla a sorpresa è stato prorprio il club tedesco, da sempre trampolino di lancio per i giovani più interessanti del panorama mondiale.

Haaland ha realizzato contro iluna doppietta nell'andata degli ottavi di finale di Champions League e così i riflettori sono tornati ad accendersi sul suo futuro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, sorpresa Juventus: Pogba per 40 milioni! | I dettagli

Calciomercato Juventus, Haaland per il futuro: c'è la clausola | Raiola decisivo

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', è stata fissata una clausola da 75 milioni di euro che entrerà in vigore nell’estate del 2022, quando Haaland avrà compiuto 22 anni. Possibile che comunque qualche top club europeo possa bussare alla porta del Borussia già a partire dalla prossima estate ma in tal caso il prezzo è destinato a schizzare alle stelle. La Juventus rimane comunque fortemente interessata al classe 2000: il ricambio generazionale in casa bianconera è all’orizzonte e al prossimo giro Haaland è sicuramente un profilo sui la Juventus potrebbe puntare vista la sua qualità. La concorrenza è tanta e sarà indispensabile restare sempre concentrati. Ma la clausola fissata a 75 milioni è sicuramente un assist da cercare di sfruttare. Possibilmente con la regia dell'amico Raiola, che cura gli interessi del danese e che ha già portato diversi big a Torino.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus e Inter, D'Amico 'spegne' il sogno Messi. E su Haaland...

Calciomercato, rimpianto Haaland: voleva la Juventus! | Clamoroso retroscena