Calciomercato, Serie A avvisata: sale il prezzo di Hateboer

CALCIOMERCATO SERIE A HATEBOER / Quattro assist e due gol in ventotto presenze stagionali: Hans Hateboer prosegue la sua crescita anche in ambito internazionale, dove pochi giorni fa si è lasciato ammirare con la doppietta rifilata al Valencia nell'andata degli ottavi di Champions League.

Per lui già da tempo circolano voci di calciomercato : in Italia è nel corso delle ultime stagioni è stato accostato atra le altre, ma il suo profilo è gradito anche in, dove svariati top club starebbero pensando di prenderlo. Tuttavia, acquistato per circa 1 milione di euro, riporta 'Tuttosport', la sua valutazione sarebbe ormai decollata arrivando a circa 20/25 milioni attuali. Strapparlo all'non sarà quindi semplice. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

