CALCIOMERCATO JUVENTUS LIONE AOUAR / Il match di Champions League tra Juventus e Lione si avvicina. Dopo la Spal, i bianconeri si concentreranno sulla delicata sfida in terra francese, dove giocano alcuni talenti entrati nel mirino di Paratici, che nelle prossime sessioni di calciomercato potrebbe provare a prenderli. Tra questi c'è Houssem Aouar, centrocampista 21enne del quale ha parlato Jean-Michel Aulas, presidente dell'OL: "Con Agnelli non ne ho mai parlato, ma so che ci sono stati dei contatti tra i nostri dirigenti. Mi piacerebbe vedere Aouar alla Juventus in futuro e spero che sia anche la sua ambizione - spiega ai microfoni di 'Tuttosport' - Perché se Aouar avrà questa ambizione, vorrà sfruttare queste due partite di Champions per far bella figura e mettersi in mostra. Prima o poi dovrò farlo un bell’affare con il mio amico Agnelli. Ndombele? Il Tottenham voleva Ndombele a tutti i costi e hanno offerto di più. Poi penso che il giocatore preferisse andare in Inghilterra. Rayan Cherki come Mbappé? Forse è pure più tecnico. E soprattutto si è dimostrato ancora più precoce. Se rimarrà a Lione ancora un po’ di anni, diventerà anche più forte di Mbappé".

Il presidente Aulas ha poi svelato alcuni retroscena: "Oltre ad aver allevato Miralem, sono stato vicino a essere il primo presidente di CR7 - annuncia - Durante un torneo giovanile in Portogallo incrociammo Cristiano Ronaldo. Aveva 15-16 anni ed era già fortissimo. Provai a comprarlo dallo Sporting, ma purtroppo non ci riuscii. Mi resta la soddisfazione di aver visto l’inizio di una storia fantastica. Cristiano Ronaldo è pazzesco e non mi stupisce che a 35 anni abbia ancora delle medie-gol incredibili. Messi? Stimo entrambi, parliamo di due fenomeni. Il numero uno, però, è Cristiano Ronaldo. Lo juventino è il più forte, il più efficace. Ultimo Pallone d’Oro? Non ho deciso io... (risata). Fosse dipeso da me, avrebbe vinto Cristiano Ronaldo".

SARRI - "Lo metto al livello di Guardiola, Klopp, dei migliori - prosegue Aulas - Al Chelsea, in un contesto complicato, ha fatto un super lavoro. Ma io stimo Sarri dai tempi di Empoli: prima che andasse al Napoli, provai anche a portarlo al Lione. Non parlai direttamente con lui, ma con un agente. Alla Juventus può vincere la Champions e sarebbe magnifico visto che è partito dai dilettanti".

