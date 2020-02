CALCIOMERCATO JUVENTUS BUFFON / Gianluigi Buffon prenderà in primavera una decisione definitiva sul suo futuro. Il 42enne portiere, in scadenza a giugno dopo il ritorno la scorsa estate alla Juventus, non si è voluto sbilanciare sul rinnovo e sulla permanenza in bianconero anche nella prossima stagione.

L'ex nazionale azzurro, lo scorso anno al Paris Saint-Germain, ha dichiarato sul prolungamento di contratto: "Non lo so ancora, giocherò sicuramente fino a giugno. Poi vediamo", le parole di Buffon alla trasmissione 'Le Iene'. Il senatore juventino, se scenderà in campo sabato contro la Spal, superarà Paolonella classifica dei più presenti all-time in Seria A con 648 presenze.

