Roma-Gent, Fonseca: "Pellegrini ama la maglia più di tutti, va aiutato"

ROMA GENT FONSECA / Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto su 'Sky Sport' dopo la gara col Gent: "Penso che l'importante oggi fosse vincere e non prendere gol, ci siamo riusciti. La gara non è stata di qualità, è chiaro che viviamo un momento difficile ma oggi i ragazzi hanno fatto il possibile per cambiare la situazione. Il Gent è una squadra forte, oggi però contava il risultato".

MODULO - "Non sono chiuso a cambiare, in questa stagione ho cambiato più che mai, devo dire che in questo momento però non dobbiamo farlo, va migliorato ciò che sappiamo già fare. È vero, ho pensato in un nuovo sistema durante la gara, ma non devo dare segnali alla squadra che possono non aiutarla, non ho cambiato perché ho visto i ragazzi sicuri in difesa".

DIFESA - "Se non c'è una buona difesa non possiamo fare questo tipo di partita, ma penso che la miglior forma di difenderci sia avere il pallone, ma servono calciatori in fiducia per riuscirci e questo non è il momento adatto.

Abbiamo rischiato molto, giocando su Pau Lopez".

CARLES PEREZ - "È un calciatore che può fare molti gol, ha avuto coraggio, voglia di avere il pallone e mettersi in mostra. Ha qualità, può aiutarci molto".

GARCIA - "Tapparmi le orecchie? Rispetterò il suo consiglio, è sempre bello sentire un collega che vuole il tuo bene. Ho apprezzato il suo gesto. Voglio dedicare una parola ai nostri tifosi, che hanno capito il nostro momento e sono stati al nostro fianco".

FISCHI PELLEGRINI - "Penso che lui sia importantissimo in questa squadra, non è un gran momento, lui ama la Roma come nessuno e lo ha sofferto. Va aiutato a recuperare fiducia e tranquillità. È un giovane, sente questa maglia e la responsabilità più di chiunque, ha fatto molto per noi".

