Tottenham, Mourinho esplode contro un giornalista: "Domanda fuori luogo!"

MOURINHO TOTTENHAM GIORNALISTA /José Mourinho non ha vissuto una notte semplice dopo la sconfitta interna col Lipsia, che complica tantissimo l'approdo del suo Tottenham ai quarti di Champions League. Una tensione che si è fatta viva, come gli capita spesso, in sala stampa.

Alla domanda di un giornalista sulla prestazione dei suoi ("Sono stati gli Spurs a far male, o crede che sia stato il Lipsia a fare bene?"), il portoghese ha risposto in maniera stizzita: "Credi che abbiamo fatto male", "beh, avete perso in casa", "ok, non ti risponderò, perchè non mi piace la tua domanda, è fuori luogo". Al termine della conferenza, inoltre, Mou ha aumentato il carico, dirigendosi nuovamente verso il cronista col pollice in alto e atteggiamento provocatorio: "Bella domanda, amico".

