PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO ROMA GENT/ Va in scena allo Stadio Olimpico la partita d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Roma e Gent. Il vantaggio giallorosso arriva al 12', quando Dzeko serve bene Carles Perez che a da solo davanti al portiere avversario lo supera piazzando il gol dell'1-0. L'unica grande occasione per il Gent arriva al 67' con Depoitre che solo davanti a Pau Lopez sbaglia appoggiando il pallone tra le braccia del portiere spagnolo. Giallorossi che nella ripresa calano tantissimo e permettono alla squadra belga di rendersi pericolosa e prendere in mano le redini della partita. Roma che vince la gara d'andata solo per 1-0, risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno in Belgio.

ROMA

Pau Lopez 6- Non deve effettuare troppi interventi difficili, ma è sempre attento

Spinazzola 5.5- Partita in cui mette molta volontà ma sbaglia davvero troppo (dal 68' Santon 6- Difende bene e spinge trovando buoni cross)

Fazio 6- Bene in chiusura, bravo a sfruttare il fisico contro gli attaccanti avversari

Smalling 5.5- Spesso distratto ed impreciso, stranamente molto falloso

Kolarov 5- Non riesce a spingere con continuità sulla sinistra, molto impreciso nei cross

Cristante 6- Partita sufficiente la sua, bene in fase di contenimento

Veretout 5.5- Partita in cui fa molto poco, sopratutto in fase di recupero dove è solito eccellere

Perez 7- Segna il primo gol con la maglia giallorossa, è l'unico a rendersi pericoloso per tutta la partita

Pellegrini 4.5- Si nasconde sempre, quando prende palla sbaglia sempre la decisione (dal 79' Mkhitaryan S.V)

Perotti 5.5- Non si rende mai pericoloso, sulla sua fascia infatti la Roma non gioca mai (dal 81' Kluivert S.V.)

Dzeko 6- Dopo l'assist nel primo tempo per il gol di Perez la sua prestazione cala vistosamente

All. Fonseca 6.5- La sua Roma porta a casa il match d'andata di Europa League, ma il vantaggio di 1-0 è il minimo indispensabile.

La squadra dopo un buon primo tempo cala nella ripresa, regalando al Gent il pallino del gioco. Vittoria importante, ma mentalmente la forma ancora non c'è.

GENT

Kaminski 6- Non può nulla sul gol subito, bravo a salvare su Smalling

Lustig 5.5- In difficoltà nel primo tempo, si fa sorprendere dal taglio di Perez sul gol

Plastun 6- Riesce a limitare bene Dzeko riuscendo ad utilizzare bene il fisico

Ngadeu 6.5- Bene in fase difensiva, sempre attento nelle chiusure

Mohammadi 5.5- Sulla sua fascia la Roma riesce a spingere di più, fatica a stare dietro agli esterni giallorossi

Odjija 6.5- Il migliore della squadra belga, tutti i pericoli passano dai suoi piedi

Owusu 6- Bravo a fare da metronomo del centrocampo ed a dare ordine alla squadra

Kums 6.5- Spinge sempre bene a destra, serve sempre ottimamenti i compagni

Bezus 5.5- Fatica molto fisicamente contro la difesa giallorossa, perde molti palloni (dal 74' Chakvetadze S.V.)

Depoitre 5.5- Si divora la migliore occasione per la sua squadra, poco cinico

David 6- Dialoga molto bene con i compagni e fa salire bene i suoi

All. Thorup 5.5- Buona partita della sua squadra che meriterebbe il gol. Dopo un primo tempo difficile riescono a prendere in mano la partita senza però riuscire a trovare il gol del pari.

Arbitro: Kabakov 6- Buona gestione della gara e dei cartellini

TABELLINO 1-0

ROMA-GENT

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (dal 69' Santon), Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini (dal 79' Mkhitaryan), Perotti (dal 80' Kluivert); Dzeko. A disposizione: Fuzato, Mancini, Under, Kalinic. All. Fonseca

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu Ngadjui, Mohammadi; Odjidja, Owusu, Kums; Bezus (dal 74' Chakvetadze); Depoitre, David. A disposizione: Coosemans, Godeau, Castro-Montes, Marreh, Niangbo, Kvilitaia. All. Thorup

Arbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria)

Ammoniti: 35' Bezus, 65' Smalling

Espulsi:

Marcatori: 12' Carles Perez

Marco Deiana