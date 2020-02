CALCIOMERCATO INTER VECINO / L'Inter vince in Bulgaria contro il Ludogorets, ipotecando gli ottavi di Europa League.

Nuovamente titolare Matias, tornato ad essere un elemento prezioso dello scacchiere di Antoniodopo le frizioni di gennaio e un possibile addio ai colori nerazzurri.

Il centrocampista uruguaiano lancia un messaggio a tecnico e società al termine del match: "Sto bene, sento fiducia nei miei confronti. Fisicamente sono al meglio e sono felice", le parole dell'ex Fiorentina a 'Sky Sport'. Vecino, in vista del prossimo mercato estivo, continua comunque ad essere al centro dei rumors, soprattutto dalla Premier League. I prossimi mesi saranno decisivi per un'eventuale conferma in nerazzurro: nel frattempo, Conte lo ha promosso a titolare nelle ultime uscite dell'Inter.