Ludogorets-Inter, Conte: "Eriksen? Penso al bene della squadra, altri a novità. Deve migliorare"

INTER CONTE ERIKSEN /Antonio Conte, tecnico dell'Inter, è intervenuto al termine del match vinto contro il Ludogorets ai microfoni di 'Sky Sport': "Nel primo tempo i ritmi sono stati blandi, nella ripresa li abbiamo alzati e abbiamo trovato modo di creare più occasioni".

MODULO - "Stiamo trovando delle soluzioni alternative a gara in corso, per dare qualche cambiamento fermo restando che c'è una costante, le due punte".

ERIKSEN - "Deve lavorare, ha bisogno di lavorare e può fare molto meglio di quanto visto oggi. Sono contento perchè il gol dà sempre fiducia, deve ritrovare quel ritmo, quell'intensità di gioco che l'hanno contraddistinto negli anni passati, quando giocava con il Tottenham, non ha trovato la giusta condizione fisica. Siamo tranquilli, non abbiamo ansia, sappiamo di aver preso un giocatore che ci può alzare la qualità sia a inizio gara che a gara in corso.

Il danese non può diventare un problema: bisogna stare tranquilli, sereni, senza ansia. Io penso al bene dell'Inter, qualcun altro pensa alle novità, a qualcosa di diverso".

EUROPA LEAGUE - "La affronteremo così, dando spazio a chi ne dà meno in campionato. Si corrono rischi, altrimenti, di avere problemi fisici".

HANDANOVIC - "Abbiamo fiducia in Padelli, quando Handanovic sarà pronto prenderà il suo posto. Per ora andiamo avanti così".

