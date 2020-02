CALCIOMERCATO JUVE INTER POGBA MODRIC / Non c'è solo Paul Pogba nei desideri di Zinedine Zidane per il centrocampo del Real Madrid per la prossima stagione.

Dall'Inghilterra ribalzano nuovi rumors sull'interesse dei 'Blancos' per James, centrocampista con il vizio del gol (9 centro stagionali finora) in forza al

LEGGI ANCHE >>> Juventus, un sostituto per Higuain: la clausola porta il bomber

Calciomercato, Juventus e Inter: Maddison chiave nella corsa a Pogba e Modric

Il 23enne inglese potrebbe prendere il posto di Modric nello scacchiere di 'Zizou' e diventerebbe una valida alternativa nel ruolo se sfumasse proprio l'assalto a Pogba, obiettivo sempre in cima alla lista del tecnico francese. Il possibile arrivo di Maddison a Madrid sarebbe indirettamente un vantaggio per la Juventus nella corsa al centrocampista campione del mondo e, inoltre, darebbe il via libera alla cessione di Modric, a più riprese accostato all'Inter.