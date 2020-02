Europa League, Ludogorets-Inter 0-2: prima gioia per Eriksen

EUROPA LEAGUE LUDOGORETS INTER / Finisce con una vittoria per 2-0 il match dell'Inter in casa del Ludogorets, valido per i 16esimi di finale di Europa League, grazie alla prima rete in nerazzurro di Christian Eriksen e a un calcio di rigore di Lukaku. Nel primo tempo, i nerazzurri avevano già meritato il vantaggio con una doppia occasione di Biraghi, mentre nel secondo ci è andato vicino Alexis Sanchez, che ha scheggiato il palo con una bella conclusione. Al minuto 71 Eriksen, che ha giocato dal primo minuto, ha concluso una bella azione collettiva dell'Inter raccogliendo una sponda di Lukaku con un tiro dal limite dell'area. Il danese ha mostrato segnali positivi, colpendo poco dopo una traversa con un potente sinistro dalla distanza.

Nel finale, il VAR punisce un fallo di mano di Anicet: Lukaku non sbaglia dal dischetto, sommando il suo 22esimo gol stagionale. Notizie positive per, con un unico neo:, ammonito, non potrà scendere in campo nel match di ritorno.

