Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 25a giornata

FANTACALCIO CONSIGLI 25ESIMA GIORNATA / La Serie A torna in campo dopo la tre giorni di Europa, ad aprire la 25esima giornata sarà il Napoli, che farà visita al Brescia stasera alle 20.45. Solito trittico di gare al sabato con gli occhi puntati su Spal-Juventus (ore 18.00) e Fiorentina-Milan (ore 20.45). La domenica tutte le attenzioni saranno alle 12.30 quando al Marassi il Genoa ospiterà la Lazio. L'Inter, invece, chiuderà il turno alle 20.45, sfidando a San Siro la Sampdoria di Ranieri. Prima Atalanta-Sassuolo, alle 15.00, e Roma-Lecce alle 18.00. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 25a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Brescia-Napoli venerdì ore 20.45

⚡Hot: Balotelli ed Insigne sono pronti a tingere di azzurro la sfida

⛔Not: Evitate di puntare su Mateju

⚽Sorpresa: Occhio al talento cristallino di Zielinski

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason; Skrabb, Balotelli.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Bologna-Udinese sabato ore 15

⚡Hot: Tomiyasu, Orsolini e De Paul: ecco chi scegliere!

⛔Not: Nuytinck non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Occhio all'esperienza di Palacio

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Dominguez, Poli; Orsolini, Skov Olsen, Barrow; Palacio.

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, de Paul, Sema; Lasagna, Okaka

SPAL-Juventus sabato ore 18

⚡Hot: Rabiot è in crescita, così come Rugani

⛔Not: Zukanovic non convince

⚽Sorpresa: Attenzione agli inserimenti di Bentancur

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Reca; Castro, Missiroli, Valdifiori, Valoti, Petagna, Di Francesco.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani, A.

Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

Fiorentina-Milan sabato ore 20.45

⚡Hot: Vlahovic e Ibrahimovic: gioventù contro esperienza!

⛔Not: Conti è a rischio cartellino

⚽Sorpresa: Dragowski si esalta nelle grandi sfide

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa.

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Paquetà; Ibrahimovic.

Genoa-Lazio domenica ore 12.30

⚡Hot: Criscito e Acerbi sono due certezze in difesa. Bene Jony

⛔Not: Patric non ci entusiasma

⚽Sorpresa: Fate attenzione alle giocate di Sanabria

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Cassata, Schone, Behrami, Criscito; Sanabria, Pinamonti.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, L. Alberto, Jony; Correa, Immobile.

Atalanta-Sassuolo domenica ore 15.00

⚡Hot: Ora tocca a Zapata, Gosens uomo in più così come Caputo

⛔Not: Non fidatevi di Gollini, l'Atalanta può essere appagata

⚽Sorpresa: Locatelli può regalare nuove gioie

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

Verona-Cagliari domenica ore 15.00

⚡Hot: Zaccagni-Nainggolan sì, rilanciate Di Carmine

⛔Not:

⚽Sorpresa: Attenzione al bonus pesante d parte di Faraoni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Rog, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone

Torino-Parma domenica ore 15.00

⚡Hot: Belotti l'uomo del riscatto! Ok Ansaldi e Cornelius

⛔Not: Lukic non porta punti, lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: Non perdete la fiducia su Kulusevski

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi; Belotti, Zaza

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

Roma-Lecce domenica ore 18.00

⚡Hot: Dzeko non si discute, Mkhitaryan-Saponara aldilà degli infortuni

⛔Not:

⚽Sorpresa: Barak può essere la rivelazione della partita

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Perotti; Dzeko

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Majer, Barak; Mancosu, Saponara; Lapadula

Inter-Sampdoria domenica ore 20.45

⚡Hot: Sentenza Lukaku con le 'piccole'! Candreva e de Vrij da schierare

⛔Not: Lasciate fuori Audero rischia l'ennesima goleada

⚽Sorpresa: Finalmente Eriksen, è la partita giusta per portare i primi bonus

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Linetty, Ekdal, Thorsby; Jankto; Quagliarella, Gabbiadini

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio