PAGELLE TABELLINO LUDOGORETS INTER/ Va in scena in Bulgaria la partita d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Ludogorets ed Inter. Al 24' arriva la prima grande occasione per la squadra interista, con Moses che manda a vuoto Nedyalkov e serve in area Biraghi, che però colpisce spedendo il pallone troppo centrale. Quattro minuti dopo l'inizio della ripresa, ancora Moses a mettere dentro il pallone e Sanchez di tacco colpisce il palo. Al 62' nuova occasione per l'Inter con un gran tiro di Eriksen da fuori area con Iliev che gli nega il gol con un grande intervento. Arriva al 70' il vantaggio nerazzurro, con Lukaku che fa la sponda per Eriksen che piazza col destro il gol dell'1-0. Al 93' raddoppiano i nerazzurri grazie al rigore di Lukaku. Qualificazione in cassaforte per gli uomini di Conte

LUDOGORETS

Iliev 5.5- Effettua un paio di buoni interventi, ma sul gol di Eriksen può fare di più

Cicinho 6.5- Fa sempre su e giù sulla fascia destra, uno dei più positivi

Terziev 5.5- Inizia a faticare molto quando entra Lukaku, non riesce a reggere la differenza fisica con il belga

Grigore 5.5- L'attacco nerazzurro lo mette moltoin difficoltà facendolo ricorrere spesso al fallo

Nedyalkov 5- Non riesce mai a stare dietro Moses che lo supera in più di un occasione

Dyakov 6- Buona partita del capitano trentaseienne della squadra bulgara, bravo sopratutto nella gestione del pallone (dal 67' Badji 6- Bene in fase di contenimento, entra ma non può risolvere la partita da solo)

Abel 5.5- Prezioso a centrocampo sopratutto per limitare le avanzate sulla trequarti, provoca il rigore dello 0-2 con un fallo di mano

Cauly Oliveira 5- Non si vede quasi mai, perde spesso palla e non riesce mai ad avanzare (dal 90' Biton S.V.)

Marcelinho 5.5- Difficilmente riesce a gestire il pallone ed a servire la punta

Wanderson 6.5- Corre molto a sinistra, è il più propositivo

Swierczok 5.5- Non riesce a ricevere palla facilmente, si nasconde molto (dal 76' Tchibota S.V.)

All. Vrba 5.5- Buona partita della sua squadra, la differenza di qualità tra le due squadre è netta ma la squadra bulgara mette in campo una buona prestazione.

Perdere in casa con due gol di scarto compromette molto la qualificazione

INTER

Padelli 6- Non deve effettuare molti interventi

Godin 6- Si concentra molto più nella fase offensiva che in quella difensiva, bravo a sfruttare il fisico

Ranocchia 6- Partita senza troppi problemi per lui e la difesa nerazzurra

D’Ambrosio 6- Gioca nel ruolo inedito di centrale di difesa e fa bene, bravo anche anche in fase di costruzione

Moses 7- Uno dei più positivi, sempre pericoloso sulla destra mettendo in area ottimi palloni per i compagni (dal 73' Barella 6- Aiuta la squadra in fase di contenimento)

Vecino 6- Bravo in fase di contenimento, recupera molti pallonii

Borja Valero 5.5- Si nasconde molto, in fase difensiva è bravo a dare ordine

Eriksen 7- Dopo un primo tempo spento, nella ripresa trova il gol del vantaggio colpendo anche una traversa pochi minuti dopo.

Biraghi 6.5- Spinge tantissimo sulla fascia sinistra, creando e procurandosi occasioni da gol (dal 80' Young

Martinez 5- Dopo la partita contro la Lazio di nuovo una partita sottotono senza incidere, riceve anche il giallo che gli farà saltare la gara di ritorno (dal 64' Lukaku 7- Entra ed è subito decisivo con l'assist per Eriksen. Segna anche il gol del raddoppio.

Sanchez 6.5- Sempre molto attivo ed imprevedibile, sfortunato nel colpire il palo di tacco.

All. Conte 7- Vittoria fondamentale in chiave qualificazione, i due gol fuori casa mette la partita di ritorno in discesa. Bravo anche nei cambi facendo entrare Lukaku nel momento giusto.

Arbitro: Carlos Del Cerro Grande 6- Partita diretta bene con una buona gestione dei cartellini

TABELLINO

LUDOGORETS-INTER 0-2

Ludogorets: Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Dyakov (dal 67' Badji), Anicet Abel, Cauly Olivera (90' Biton); Marcelinho, Swierczok (dal 76' Tchibota), Wanderson. Adisposizione: Stoyanov, Tawatha, Biton, Ikoko, Moti. All. Vrba

Inter: Padelli; Godin, Ranocchia, D’Ambrosio; Moses (dal 72' Barella), Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi (dal 80' Young); Martinez (dal 64' Lukaku), Sanchez. A disposizione: Stankovic, de Vrij, Pirola, Candreva. All. Conte

Arbitro: Carlos Del Cerro Grande (Spa)

Ammoniti: 22' Martinez, 43' Grigore, 61' Wanderson, 85' Tchibota, 93' Abel

Espulsi:

Marcatori: 71' Eriksen, 93' rig. Lukaku

Marco Deiana