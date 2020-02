Ludogorets-Inter, Conte perde un big | Turnover forzato prima della Juventus

p>LUDOGORETS INTER LAUTARO JUVENTUS / Notizia agrodolce per Antoniodurante il primo tempo di, che era diffidato, è stato ammonito e salterà il match di ritorno in programma giovedì prossimo: una squalifica che permetterà però all'attaccante argentino di riposare in vista di, scontro scudetto in programma tre giorni dopo, domenica 1 marzo, all'Allianz Stadium.

