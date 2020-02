CALCIOMERCATO INTER MAROTTA ERIKSEN LAUTARO MESSI / Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Ludogorets-Inter, Beppe Marotta ha commentato la titolarità di Eriksen dopo le recenti panchine: "Il desiderio di vederlo è nostro e di tutti i tifosi, però l'allenatore ha le capacità di valutare attentamente l'inserimento dei suoi calciatori.

La stagione è talmente piena che spesso si presenta il problema contrario. Tre competizioni necessitano di una rosa ampia e non ci sono titolari e riserve fisse".

Sulle parole di Messi nei confronti di Lautaro: "Credo che sia motivo di orgoglio innanzitutto per il ragazzo e per l'Inter. Il fatto che un campione come Messi elogi un suo compagno di Nazionale potrebbe significare che vede in lui qualità e che lo considera un erede. È motivo di sprono per lui, avere davanti un campione come Messi non può che essere di aiuto”.