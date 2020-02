CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI / "Come ogni giocatore spero di giocare di più, ma cerco di farmi trovare pronto quando la squadra ha bisogno di me". È il messaggio di Daniele Rugani, che in un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport' ha parlato così del suo attuale minutaggio in bianconero.

Parole che potrebbero essere interpretate anche in chiave futuro, con il difensore che è già stato dato in uscita nelle ultime sessioni di calciomercato e nei prossimi mesi potrebbe tornare di moda per diversi club di Serie A e Premier League.

Juventus, Rugani sul Lione e l'obiettivo Champions League

Il centrale bianconero si è poi concentrato sul ritorno della Champions: "Non vediamo l’ora di affrontare il Lione, è una sfida importante e andremo là per fare la partita e segnare. Sarà un match bello e difficile, ma siamo pronti perché è uno dei principali obiettivi che abbiamo". Questa la carica di Rugani e di tutta la Juventus: "Iniziamo a sentire il brivido delle fasi finali, delle partite in cui si decidono i bilanci della stagione. Siamo carichi ed entusiasti di affrontare queste partite".

