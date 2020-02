ATALANTA VALENCIA ROBERTO BORDIN / La maglia della Dea l’ha vestita tra il 1989 e il 1993, rappresentando uno dei leader di quella squadra, mettendo a referto più di 120 presenze. Roberto Bordin conosce bene, dunque, l’ambiente bergamasco e continua a seguire con grande passione la sua Atalanta: "Ieri abbiamo assistito ad una partita spettacolare - spiega in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it l'attuale allenatore del Neftçi Baku - La partita contro il Valencia è la conferma di qualcosa che sta andando avanti già da tempo. La Dea è una squadra che sta facendo grandissime cose ormai da anni, grazie al lavoro della società e al percorso che sta impostando mister Gasperini. Bravo il club a dargli fiducia e a credere in questa progettualità, anche nei momenti più difficili".

Atalanta, Bordin: "Non bisogna accontentarsi. Scudetto? Nel tempo si può puntare ancor più in alto"

D'altronde, lo spettacolo offerto dalla Dea e dal suo pubblico ieri sera, nell'ottavo contro il Valencia, non ha lasciato indifferente nessuno. A partire da Bordin: "Sarei voluto essere lì in campo, o anche semplicemente assaporare l’atmosfera, facendo il tifo dagli spalti. L'entusiasmo è alle stelle, ed è giusto che sia così. Certo, il Valencia poteva fare qualche gol in più, ma l’Atalanta ieri ha dato spettacolo e ha meritato di vincere largamente. In questo momento è anche difficile trovare punti deboli.

Forse rischiano di pagare l'inesperienza a certi palcoscenici o di eccedere e finire con l'essere presuntosi, ma Gasperini ed il club sanno bene come tenere alta la tensione".

Un entusiasmo che unito alle capacità visionarie del club bergamasco, possono proiettare l'Atalanta verso obiettivi ancor più grandi: "Questa squadra può diventare una big del campionato italiano - afferma Bordin - La famiglia Percassi sta facendo grandi cose per Bergamo ed i tifosi stanno spingendo la squadra con un tifo meraviglioso. Questa può davvero diventare una realtà che può ambire a stare ancora più in alto, perché si sta già confermando di essere una squadra solida e di talento. E poi quando tutto l'ambiente resta con i piedi per terra, è giusto progettare e sognare con razionalità. Quest’anno, hanno già distanziato la Roma e vinto tanti scontri diretti, se si continua a lavorare in questa direzione, le cose possono solo migliorare". E a questo punto, diventa quasi obbligatorio chiedere se questa Atalanta può diventare un'outsider per la lotta Scudetto dei prossimi anni: "Non saprei - conclude Bordin - Ripeto, però: questo è un club che sta crescendo di stagione in stagione, non devono accontentarsi. Possono ambire ad obiettivi ancora maggiori".

