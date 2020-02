GENOA LAZIO TIFOSI / L'apertura della Gradinata Sud dello stadio 'Luigi Ferraris' ai tifosi della Lazio scatena le proteste dei sostenitori genoani. "Apprendiamo che i tifosi laziali potranno assistere comodamente alla partita nella Sud, in presenza di 2mila abbonati rossoblù. Riteniamo questa scelta della Questura assurda e provocatoria": così si legge in un comunicato dell'Associazione Club Genoani, che punta il dito contro "la società del Genoa, per l'ennesima volta è assente e fuori da ogni logica di tutela dei propri tifosi o clienti, come loro considerano i genoani". Insomma, si scalda il clima in vista di Genoa-Lazio, in programma domenica prossima a Marassi. La squadra di Simone Inzaghi sarà seguita da tanti tifosi: il settore ospiti, con circa 2mila e 900 posti, è già esaurito, ma i laziali potranno acquistare i biglietti anche nella Gradinata Sud.

"Speriamo in un veloce ripensamento di quella che diventerà una pericolosa convivenza, quando invece potrebbe essere una bella domenica di sport", l'augurio dell'ACG, mentre i sostenitori biancocelesti continuano ad acquistare online e nelle ricevitorie i biglietti.

Al di là delle reazioni e delle proteste rossoblù, va detto che l'Osservatorio non ha catalogato la partita di domenica alle ore 12:30 tra quelle meritevoli di attenzioni particolari. Pertanto, la vendita dei tagliandi degli altri settori non poteva essere bloccata dal Genoa. La Questura, pur sapendo che i rapporti tra le due tifoserie non sono buoni, valuta anche il fatto che dal 2008 non sono più stati registrati episodi che possano giustificare misure restrittive per la tifoseria della Lazio. E si tiene conto anche del fatto che già a Parma, dieci giorni fa, i tifosi laziali erano in 4mila senza che sia accaduto nulla. In ogni caso, domenica a Genova saranno organizzati dei servizi per garantire la sicurezza in modo che la partita sia una "festa di sport", come nello spirito dell'Osservatorio.