CALCIOMERCATO NAPOLI LEANDRINHO / Cessione immediata per il Napoli: l'attaccante Leandrinho torna in patria e giocherà con il Red Bull Brugantino. Il brasiliano arrivò al Napoli dal Ponte Preta a gennaio del 2017 ma, tranne qualche sporadica buona giornata in Primavera, non ha mai trovato spazio in maglia azzurra.

Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Nell'estate del 2018 il trasferimento all'Atletico Miniero in prestito con diritto di riscatto mai esercitato dal club brasiliano, da qualche mese si sta allenando a Castel Volturno strappando anche qualche convocazione. Da qualche giorno, però, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Leandrinho è rientrato in Brasile, sta lavorando con il Red Bull Bragantino, tra stasera e domani sarà formalizzato il trasferimento in prestito.