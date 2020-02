CALCIOMERCATO LAZIO AGENTE IMMOBILE SOMMELLA - La Lazio di Simone Inzaghi, dopo aver battuto l'Inter nel turno precedente di Serie A, è volata al secondo posto in classifica, ad un solo punto dalla Juventus capolista. Un momento magico, che ormai dura da diversi mesi, per la squadra del presidente Lotito che può contare sulla vena realizzativa di Ciro Immobile.

Con i suoi 26 gol, è il capocannoniere del campionato e nel suo futuro sembra essere solo la Lazio: "A Roma si sente a casa - le parole di Marco, agente di Immobile, a 'Radio Incontro Olympia' - Lui è andato via a 15 anni da Torre Annunziata, poi ha sempre girato. Insieme alla moglie Jessica ha scelto Roma, forse anche perché è a metà strada tra Napoli e Pescara. A Roma faranno vivere i loro bambini. I tifosi se lo godranno ancora per tanto tempo". Una vera e propria dichiarazione d'amore per i colori bianconcelesti.