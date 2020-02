p>NAPOLI ALLAN GATTUSO / Pace fatta trae l'interoDopo l'esclusione nell'ultimo turno di campionato da parte del tecnico azzurro, inferocito per il comportamento in allenamento tenuto dal centrocampista brasiliano, torna il sereno nello spogliatoio del Napoli.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

A darne l'annuncio è lo stesso Gattuso nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brescia: "Il problema con Allan è finito là. Ci siamo parlati, ci siamo guardati negli occhi, non porto rancore e bisogna far parlare il campo. Ho rivisto un grande professionsista a disposizione della squadra".

