BRESCIA-NAPOLI CONFERENZA STAMPA GATTUSO PROBABILI FORMAZIONE MERTENS - È tempo di conferenza stampa della vigilia per Gennaro Gattuso. Venerdì sera il Napoli aprirà la ventincinquesima giornata del campionato di Serie A, volando a Brescia per affrontare le 'Rondinelle' di Diego Lopez. I partenopei arrivano all'appuntamento dopo la vittoria esterna contro il Cagliari, mentre i lombardi sono stati battuti dalla capolista Juventus. Calciomercato.it segue in diretta le parole di Gattuso.

CONVOCATI - "La condizione è buona, Lozano non è al 100%, mentre Allan si è allenato molto bene. Milik sta meglio, la squadra ha fatto ciò che doveva".

SFIDA - "Pensiamo solo a domani, con le piccole abbiamo perso 20 punti, domani scenderà in campo la migliore formazione possibile. Ci sarà da battagliare, domani troveremo una squadra e un ambiente che vogliono metterci in difficoltà".

GHOULAM - "Sta lavorando, dando continuità al lavoro, è stato fermo tantissimo e spero di vederlo come l'ho visto nelle ultime due settimane".

ALLAN - "Il problema con Allan è finito là. Ci siamo parlati, ci siamo guardati negli occhi, non porto rancore e bisogna far parlare il campo.

Ho rivisto un grande professionsista a disposizione della squadra".

BARCELLONA - "Dicono che il Barcellona è in difficoltà, se loro sono in difficoltà noi siamo "muro a muro con l'ospedale" (in calabrese, ndr).

AMMUTINAMENTO - "E' accaduto il 5 novembre, è passato tanto tempo, non è che ci svegliamo stamattina e lo scopriamo. Noi dobbiamo pensare al campo".

IMPEGNI - "Soffrivo solo le gare ravvicinate quando giocavamo dopo la Juventus, con la quale eravamo in lotta, e non riuscivamo a fare gol".

EUROPA LEAGUE O BARCELLONA - "Europa League tutta la vita. Per raggiungerla, vuol dire che avremmo vinto tante partite".

SAN PAOLO - "Preferisco giocare sempre in casa, penso sia una questione di mentalità, di testa, bisogna annusare il pericolo prima, e tante volte non l'abbiamo fatto".

KOULIBALY - "Inutile farlo scendere in campo ogni due tre giorni, ho preferito fermarlo per 7 giorni, dopo valuteremo come si sentirà a livello fisico. Tra cinque o sei giorni ci dirà come si sente".

LAVORO - "Prepariamo solo la gara col Brescia, non possiamo pensare che tra quattro giorni giochiamo contro Messi".

ELMAS - "Gioca in maniera diversa? No, dovete guardare le partite: non l'ho inventato io attaccante esterno. Per me può diventare una grande mezzala".

PORTIERI - "Non mi interessa che si parli del dualismo, faccio delle scelte e non mi baso su simpatie e antipatie. Mi piacerebbe essere aziendalista, ma io devo pensare a mettere bene la squadra in campo".

BICCHIERE MEZZO PIENO O VUOTO - "In questo momento il bicchiere non lo vedo proprio".